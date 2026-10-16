Reddit Aktie 133254246 / US75734B1008
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16.10.2026 16:29:00
Reddit Aktie News: Reddit fällt am Nachmittag
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Reddit. Die Reddit-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 159,09 USD.
Um 16:28 Uhr rutschte die Reddit-Aktie in der New York-Sitzung um 0,2 Prozent auf 159,09 USD ab. Das Tagestief markierte die Reddit-Aktie bei 159,00 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 160,64 USD. Von der Reddit-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 174'853 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.01.2026 bei 263,32 USD. Gewinne von 65,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 31.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 119,27 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Reddit-Aktie ist somit 25,03 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Reddit-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Am 30.07.2026 äusserte sich Reddit zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,25 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,48 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Reddit im vergangenen Quartal 804.90 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 61,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Reddit 499.63 Mio. USD umsetzen können.
Die Reddit-Bilanz für Q3 2026 wird am 29.10.2026 erwartet.
Von Analysten wird erwartet, dass Reddit im Jahr 2026 5,40 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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