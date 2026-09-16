Reddit Aktie News: Reddit reagiert am Abend positiv

Das Papier von Reddit legte um 20:26 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,3 Prozent auf 160,08 USD. Den Tageshöchststand markierte die Reddit-Aktie bei 161,84 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 160,62 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 220'860 Reddit-Aktien umgesetzt.

Am 19.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 282,81 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Reddit-Aktie 76,67 Prozent zulegen. Am 31.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 119,27 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Reddit-Aktie mit einem Verlust von 25,49 Prozent wieder erreichen.

Für Reddit-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Am 30.07.2026 hat Reddit die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 1,25 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Reddit noch ein Gewinn pro Aktie von 0,48 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Reddit im vergangenen Quartal 804.90 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 61,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Reddit 499.63 Mio. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 04.11.2026 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 5,36 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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