Reddit Aktie News: Reddit am Nachmittag im Minus

Die Reddit-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,5 Prozent auf 158,88 USD ab. Im Tief verlor die Reddit-Aktie bis auf 158,88 USD. Bei 160,62 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via New York 75'330 Reddit-Aktien umgesetzt.

Bei 282,81 USD markierte der Titel am 19.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 78,00 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Reddit-Aktie. Am 31.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 119,27 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 24,93 Prozent würde die Reddit-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Reddit am 30.07.2026. Das EPS belief sich auf 1,25 USD gegenüber 0,48 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Reddit 804.90 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 61,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 499.63 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 04.11.2026 erwartet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Reddit-Gewinn in Höhe von 5,36 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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