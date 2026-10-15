Reddit Aktie 133254246 / US75734B1008
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15.10.2026 16:29:00
Reddit Aktie News: Reddit am Donnerstagnachmittag im Aufwind
Die Aktie von Reddit gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Reddit nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,9 Prozent auf 152,92 USD.
Um 16:28 Uhr stieg die Reddit-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 2,9 Prozent auf 152,92 USD. Die Reddit-Aktie legte bis auf 153,37 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 146,43 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 111'221 Reddit-Aktien.
Am 14.01.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 263,32 USD. Gewinne von 72,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 119,27 USD am 31.03.2026. Der aktuelle Kurs der Reddit-Aktie ist somit 22,00 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Zuletzt erhielten Reddit-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Reddit am 30.07.2026. Das EPS belief sich auf 1,25 USD gegenüber 0,48 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 61,10 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 499.63 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 804.90 Mio. USD ausgewiesen.
Reddit dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 04.11.2026 präsentieren.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Reddit ein EPS in Höhe von 5,40 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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