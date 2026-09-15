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15.09.2026 20:27:13

Reddit Aktie News: Reddit am Abend mit roten Vorzeichen

Reddit Aktie News: Reddit am Abend mit roten Vorzeichen

Die Aktie von Reddit gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Reddit-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 1,2 Prozent auf 160,36 USD ab.

Reddit
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Der Reddit-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 1,2 Prozent auf 160,36 USD. Das Tagestief markierte die Reddit-Aktie bei 157,69 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 157,90 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 278'132 Reddit-Aktien.

Am 19.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 282,81 USD an. Mit einem Zuwachs von 76,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 31.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 119,27 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,62 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Reddit veröffentlichte am 30.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,25 USD. Im Vorjahresviertel hatte Reddit 0,48 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 804.90 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 61,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 499.63 Mio. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 04.11.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Reddit im Jahr 2026 5,36 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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