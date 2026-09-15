Reddit Aktie News: Reddit tendiert am Dienstagnachmittag tiefer

Die Reddit-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 160,63 USD abwärts. Im Tief verlor die Reddit-Aktie bis auf 157,86 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 157,90 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 124'667 Reddit-Aktien den Besitzer.

Bei 282,81 USD erreichte der Titel am 19.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 76,06 Prozent. Bei 119,27 USD erreichte der Anteilsschein am 31.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Reddit-Aktie liegt somit 34,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Reddit-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Reddit am 30.07.2026. Es stand ein EPS von 1,25 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Reddit noch ein Gewinn pro Aktie von 0,48 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 804.90 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 61,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 499.63 Mio. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2026 terminiert.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Reddit ein EPS in Höhe von 5,36 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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