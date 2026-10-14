Reddit Aktie News: Reddit am Abend mit Einbussen

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 3,9 Prozent auf 149,26 USD. In der Spitze büsste die Reddit-Aktie bis auf 149,21 USD ein. Bei 152,99 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 238'384 Reddit-Aktien umgesetzt.

Am 14.01.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 263,32 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 76,42 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 31.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 119,27 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,09 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Reddit-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Reddit gewährte am 30.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 1,25 USD gegenüber 0,48 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 61,10 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 804.90 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 499.63 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Die Reddit-Bilanz für Q3 2026 wird am 04.11.2026 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 5,40 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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