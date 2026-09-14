Reddit Aktie News: Reddit am Abend stark gefragt

Um 20:26 Uhr stieg die Reddit-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 5,2 Prozent auf 166,02 USD. In der Spitze gewann die Reddit-Aktie bis auf 166,09 USD. Bei 160,00 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 419'267 Reddit-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 282,81 USD markierte der Titel am 19.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 70,35 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 119,27 USD fiel das Papier am 31.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Reddit-Aktie liegt somit 39,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Reddit-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Reddit liess sich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,25 USD. Im letzten Jahr hatte Reddit einen Gewinn von 0,48 USD je Aktie eingefahren. Reddit hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 804.90 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 61,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 499.63 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Reddit am 04.11.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Reddit-Gewinn in Höhe von 5,36 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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