Reddit Aktie News: Anleger schicken Reddit am Montagnachmittag ins Plus

Das Papier von Reddit konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,8 Prozent auf 159,11 USD. Die Reddit-Aktie zog in der Spitze bis auf 162,80 USD an. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 160,00 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 114'125 Reddit-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 282,81 USD. Dieser Kurs wurde am 19.09.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 77,74 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.03.2026 bei 119,27 USD. Mit einem Kursverlust von 25,04 Prozent würde die Reddit-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Reddit-Aktie. Am 30.07.2026 äusserte sich Reddit zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 1,25 USD. Im letzten Jahr hatte Reddit einen Gewinn von 0,48 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 804.90 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 61,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 499.63 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 04.11.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Reddit im Jahr 2026 5,36 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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