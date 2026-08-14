Reddit Aktie 133254246 / US75734B1008
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14.08.2026 20:27:13
Reddit Aktie News: Bullen treiben Reddit am Freitagabend an
Die Aktie von Reddit gehört am Freitagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Im New York-Handel gewannen die Reddit-Papiere zuletzt 10,6 Prozent.
Um 20:26 Uhr stieg die Reddit-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 10,6 Prozent auf 174,89 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Reddit-Aktie bei 184,25 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 175,44 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2'442'565 Reddit-Aktien.
Bei 282,81 USD erreichte der Titel am 19.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 61,71 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Reddit-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 119,27 USD am 31.03.2026. Abschläge von 31,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Reddit-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 30.07.2026 legte Reddit die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,25 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,48 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 61,10 Prozent auf 804.90 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 499.63 Mio. USD erwirtschaftet worden.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Reddit am 04.11.2026 präsentieren.
In der Reddit-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 5,37 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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