Reddit Aktie 133254246 / US75734B1008
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14.08.2026 16:29:00
Reddit Aktie News: Reddit am Nachmittag auf Höhenflug
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Reddit. Das Papier von Reddit legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 15,1 Prozent auf 182,00 USD.
Um 16:28 Uhr wies die Reddit-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 15,1 Prozent auf 182,00 USD nach oben. In der Spitze legte die Reddit-Aktie bis auf 184,25 USD zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 175,44 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1'092'728 Reddit-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 19.09.2025 auf bis zu 282,81 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Reddit-Aktie liegt somit 35,65 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.03.2026 bei 119,27 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,47 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Reddit-Aktie.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Am 30.07.2026 hat Reddit die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,25 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,48 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 804.90 Mio. USD gegenüber 499.63 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Reddit dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 04.11.2026 präsentieren.
Experten taxieren den Reddit-Gewinn für das Jahr 2026 auf 5,37 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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