Reddit Aktie News: Reddit am Freitagabend im Aufwind

Das Papier von Reddit konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,3 Prozent auf 99,82 USD. Zwischenzeitlich stieg die Reddit-Aktie sogar auf 100,57 USD. Bei 98,58 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 239'389 Reddit-Aktien.

Am 14.01.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 263,32 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 163,79 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 89,28 USD fiel das Papier am 31.10.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,56 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Reddit am 29.10.2026. Das EPS wurde auf 1,40 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Reddit 0,80 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 894.96 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 53,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 584.91 Mio. USD in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Reddit am 17.02.2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Reddit-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 6,79 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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