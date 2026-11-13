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13.11.2026 16:29:00
Reddit Aktie News: Reddit am Nachmittag in Rot
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Reddit. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 99,35 USD.
Das Papier von Reddit gab in der New York-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 99,35 USD abwärts. Der Kurs der Reddit-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 98,00 USD nach. Bei 98,58 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Reddit-Aktien beläuft sich auf 112'507 Stück.
Am 14.01.2026 markierte das Papier bei 263,32 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 165,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.10.2026 bei 89,28 USD. Derzeit notiert die Reddit-Aktie damit 11,28 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Reddit-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Reddit am 29.10.2026. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,40 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,80 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Reddit 894.96 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 53,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 584.91 Mio. USD erwirtschaftet worden.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.02.2027 veröffentlicht.
In der Reddit-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 6,79 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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