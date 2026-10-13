Reddit Aktie 133254246 / US75734B1008
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13.10.2026 20:27:13
Reddit Aktie News: Reddit am Abend leichter
Die Aktie von Reddit gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Reddit nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 157,84 USD.
Die Reddit-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 157,84 USD abwärts. Bei 155,99 USD markierte die Reddit-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 155,99 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 454'529 Reddit-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 263,32 USD erreichte der Titel am 14.01.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 66,83 Prozent. Bei einem Wert von 119,27 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (31.03.2026). Mit einem Kursverlust von 24,44 Prozent würde die Reddit-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Experten gehen davon aus, dass Reddit-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Reddit 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Reddit am 30.07.2026. Das EPS wurde auf 1,25 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Reddit 0,48 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 61,10 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 804.90 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 499.63 Mio. USD ausgewiesen worden waren.
Die Reddit-Bilanz für Q3 2026 wird am 04.11.2026 erwartet.
Den erwarteten Gewinn je Reddit-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 5,40 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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