Reddit Aktie News: Reddit am Donnerstagnachmittag fester

Um 16:28 Uhr stieg die Reddit-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 155,23 USD. Die Reddit-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 155,47 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 153,72 USD. Der Tagesumsatz der Reddit-Aktie belief sich zuletzt auf 61'511 Aktien.

Am 19.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 282,81 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 82,19 Prozent über dem aktuellen Kurs der Reddit-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.03.2026 bei 119,27 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Reddit-Aktie 23,17 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Reddit-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Reddit liess sich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,25 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Reddit noch ein Gewinn pro Aktie von 0,48 USD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Reddit 804.90 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 61,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 499.63 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Am 04.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 5,35 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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