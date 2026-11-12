Reddit Aktie News: Reddit tendiert am Abend schwächer

Die Reddit-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 4,8 Prozent im Minus bei 100,64 USD. Im Tief verlor die Reddit-Aktie bis auf 98,66 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 101,27 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 447'090 Reddit-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (263,32 USD) erklomm das Papier am 14.01.2026. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Reddit-Aktie somit 61,78 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 31.10.2026 auf bis zu 89,28 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,29 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Reddit-Aktie.

Nachdem Reddit seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Am 29.10.2026 lud Reddit zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,40 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,80 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 894.96 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 584.91 Mio. USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Reddit am 17.02.2027 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Reddit-Aktie in Höhe von 5,45 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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