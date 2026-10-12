Reddit Aktie 133254246 / US75734B1008
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12.10.2026 20:27:13
Reddit Aktie News: Reddit am Abend im Minusbereich
Die Aktie von Reddit gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,7 Prozent auf 157,22 USD.
Um 20:26 Uhr rutschte die Reddit-Aktie in der New York-Sitzung um 1,7 Prozent auf 157,22 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Reddit-Aktie bisher bei 151,47 USD. Bei 160,48 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten 329'197 Reddit-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 263,32 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.01.2026). Mit einem Zuwachs von 67,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 31.03.2026 (119,27 USD). Der aktuelle Kurs der Reddit-Aktie ist somit 24,14 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Zuletzt erhielten Reddit-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Reddit am 30.07.2026 vor. Das EPS belief sich auf 1,25 USD gegenüber 0,48 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 804.90 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 61,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 499.63 Mio. USD erwirtschaftet worden.
Reddit wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 04.11.2026 vorlegen.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 5,38 USD je Reddit-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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