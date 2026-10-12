Reddit Aktie News: Reddit am Nachmittag mit Kursverlusten

Der Reddit-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 4,2 Prozent auf 153,14 USD. In der Spitze büsste die Reddit-Aktie bis auf 152,78 USD ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 160,48 USD. Zuletzt wechselten via New York 112'918 Reddit-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 263,32 USD erreichte der Titel am 14.01.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 71,95 Prozent über dem aktuellen Kurs der Reddit-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.03.2026 bei 119,27 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,12 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Reddit-Aktie.

Reddit-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Reddit veröffentlichte am 30.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,25 USD, nach 0,48 USD im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig wurden 804.90 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Reddit 499.63 Mio. USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Reddit am 04.11.2026 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 5,38 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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