Reddit Aktie News: Reddit am Abend mit Verlusten

Die Reddit-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 1,5 Prozent im Minus bei 153,83 USD. Der Kurs der Reddit-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 152,15 USD nach. Bei 158,00 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Von der Reddit-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 211'832 Stück gehandelt.

Am 19.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 282,81 USD. Derzeit notiert die Reddit-Aktie damit 45,61 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 31.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 119,27 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Reddit-Aktie 22,47 Prozent sinken.

Reddit-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 30.07.2026 lud Reddit zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,25 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,48 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 61,10 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 804.90 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 499.63 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Reddit am 04.11.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Reddit-Aktie in Höhe von 5,35 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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