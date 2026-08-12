Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’449 -0.9%  SPI 20’371 -0.7%  Dow 53’820 0.1%  DAX 26’331 -0.2%  Euro 0.9376 0.2%  EStoxx50 6’534 -0.3%  Gold 4’416 1.1%  Bitcoin 51’557 0.0%  Dollar 0.8136 0.3%  Öl 88.8 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
On113454047UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Rheinmetall345850Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Amrize143013422
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
AMD oder Intel? Bei dieser KI-Aktie könnte bis 2027 deutlich mehr drin sein
Ausblick: Applied Materials vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
So entwickeln sich Ölpreis, Goldpreis & Co. am Abend am Rohstoffmarkt
Schweizer ETF-Markt bricht Rekorde: Volumen und Listings erreichen historische Höchststände
Hypoport legt neues Aktienrückkaufprogramm auf - Aktie steigt
Suche...

Reddit Aktie 133254246 / US75734B1008

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

12.08.2026 16:29:00

Reddit Aktie News: Reddit wird am Mittwochnachmittag ausgebremst

Reddit Aktie News: Reddit wird am Mittwochnachmittag ausgebremst

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Reddit. Die Reddit-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 154,01 USD.

Reddit
123.31 CHF -4.48%
Kaufen Verkaufen

Der Reddit-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 1,4 Prozent auf 154,01 USD. Die Reddit-Aktie gab in der Spitze bis auf 152,15 USD nach. Bei 158,00 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 115'047 Reddit-Aktien.

Bei einem Wert von 282,81 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.09.2025). Derzeit notiert die Reddit-Aktie damit 45,54 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 31.03.2026 auf bis zu 119,27 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,56 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Reddit-Aktie.

Reddit-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Reddit am 30.07.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,25 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,48 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Reddit im vergangenen Quartal 804.90 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 61,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Reddit 499.63 Mio. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2026 terminiert.

Den erwarteten Gewinn je Reddit-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 5,35 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Reddit-Aktie

Ausblick: Reddit präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Eigenen Krypto-Node betreiben: Nutzen, Kosten und technische Herausforderungen

Reddit-Aktie steigt: Kräftige Zuwächse bei Gewinn und Umsatz


Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance

Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Reddit

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Reddit

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

18:15 Logo WHS Aktien finden, BEVOR die große Bewegung startet!
09:10 Marktüberblick: Aktien mit KI-Fantasie gesucht
09:05 Gewinnmitnahmen nach neuem Rekordhoch
08:25 Wie Biosimilars zum Wachstumsmotor von Sandoz werden
05:57 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Weitere Rekorde
11.08.26 Julius Bär: 27.80% p.a. JB Multi Barrier Reverse Convertible (50% European) mit Lock-In auf Advanced Micro Devices Inc, Micron Technology Inc, Intel Corp
11.08.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Belimo, SGS
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’030.62 19.97 SJYB2U
Short 15’342.53 13.95 SJZBBU
Short 15’916.15 9.00 SJB30U
SMI-Kurs: 14’449.47 12.08.2026 17:30:26
Long 13’834.28 19.43 SHBTNU
Long 13’527.01 13.82 S8B67U
Long 12’948.44 8.94 SDFBZU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

Reddit 123.31 -4.48% Reddit

Meistgelesene Nachrichten

Idorsia vor Durchbruch in den USA? DEA will Quviviq-Hürden senken - Aktie mit Plus
Zurückhaltung in New York: Dow Jones präsentiert sich letztendlich schwächer
UBS-Regulierung: Kommission hat noch keine Entscheide gefällt - Aktie fällt
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
NVIDIA-Aktie stabil: ARK investiert 26,6 Millionen US-Dollar und trennt sich von Palantir-Position
SpaceX-Aktie im Sinkflug: Musks Mondpläne stehen im Schatten hoher KI-Kosten
Goldpreis steigt vor US-Inflationsdaten auf höchsten Stand seit über zwei Monaten
SMI-Titel Swiss Re-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Swiss Re-Investment von vor 10 Jahren verdient
Alcon-Aktien nach Zahlen gesucht - Gewinn übertrifft Erwartungen
On-Aktie sackt zweistellig ab: Schuhfirma wächst weiter rasant - Ausblick trotzdem vorsichtiger

Top-Rankings

KW 32: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 32: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 32: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.