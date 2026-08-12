Reddit Aktie 133254246 / US75734B1008
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12.08.2026 16:29:00
Reddit Aktie News: Reddit wird am Mittwochnachmittag ausgebremst
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Reddit. Die Reddit-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 154,01 USD.
Der Reddit-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 1,4 Prozent auf 154,01 USD. Die Reddit-Aktie gab in der Spitze bis auf 152,15 USD nach. Bei 158,00 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 115'047 Reddit-Aktien.
Bei einem Wert von 282,81 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.09.2025). Derzeit notiert die Reddit-Aktie damit 45,54 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 31.03.2026 auf bis zu 119,27 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,56 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Reddit-Aktie.
Reddit-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Reddit am 30.07.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,25 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,48 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Reddit im vergangenen Quartal 804.90 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 61,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Reddit 499.63 Mio. USD umsetzen können.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2026 terminiert.
Den erwarteten Gewinn je Reddit-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 5,35 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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