Reddit Aktie News: Reddit haussiert am Abend

Die Aktionäre schickten das Papier von Reddit nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 6,7 Prozent auf 105,33 USD. Bei 106,37 USD markierte die Reddit-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 100,73 USD. Zuletzt wechselten 248'260 Reddit-Aktien den Besitzer.

Bei 263,32 USD markierte der Titel am 14.01.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 150,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 31.10.2026 auf bis zu 89,28 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 15,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Reddit-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Reddit am 29.10.2026. Das EPS wurde auf 1,40 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,80 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 53,01 Prozent auf 894.96 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 584.91 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Reddit am 17.02.2027 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Reddit-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 5,44 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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