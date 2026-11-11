Reddit Aktie News: Reddit am Nachmittag auf grünem Terrain

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 3,5 Prozent auf 102,08 USD zu. Bei 102,24 USD erreichte die Reddit-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 100,73 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden heute 89'804 Reddit-Aktien gehandelt.

Bei 263,32 USD markierte der Titel am 14.01.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 157,95 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.10.2026 bei 89,28 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Reddit-Aktie 14,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Reddit liess sich am 29.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Reddit hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,40 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,80 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 894.96 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 584.91 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 17.02.2027 erwartet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,44 USD je Reddit-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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