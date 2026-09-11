Reddit Aktie News: Reddit am Freitagabend gefragt

Um 20:26 Uhr wies die Reddit-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 157,21 USD nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Reddit-Aktie bei 159,38 USD. Mit einem Wert von 157,48 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via New York 191'028 Reddit-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 282,81 USD. Dieser Kurs wurde am 19.09.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Reddit-Aktie liegt somit 44,41 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 31.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 119,27 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,13 Prozent.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Reddit-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Reddit am 30.07.2026 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,25 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,48 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Reddit im vergangenen Quartal 804.90 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 61,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Reddit 499.63 Mio. USD umsetzen können.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.11.2026 veröffentlicht.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Reddit ein EPS in Höhe von 5,36 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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