Reddit Aktie 133254246 / US75734B1008
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11.09.2026 16:29:00
Reddit Aktie News: Reddit am Freitagnachmittag ohne grosse Veränderung
Wenig Veränderung zeigt am Freitagnachmittag die Aktie von Reddit. Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Reddit-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 155,30 USD.
Zum Vortag unverändert notierte die Reddit-Aktie um 16:28 Uhr im New York-Handel bei 155,30 USD. Kurzfristig markierte die Reddit-Aktie bei 159,38 USD ihr bisheriges Tageshoch. Die Abwärtsbewegung der Reddit-Aktie ging bis auf 154,61 USD. Mit einem Wert von 157,48 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Reddit-Aktie belief sich zuletzt auf 96'974 Aktien.
Bei 282,81 USD markierte der Titel am 19.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Reddit-Aktie mit einem Kursplus von 82,11 Prozent wieder erreichen. Am 31.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 119,27 USD. Derzeit notiert die Reddit-Aktie damit 30,20 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Reddit-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 30.07.2026 legte Reddit die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,25 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Reddit ein EPS von 0,48 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 61,10 Prozent auf 804.90 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 499.63 Mio. USD erwirtschaftet worden.
Voraussichtlich am 04.11.2026 dürfte Reddit Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.
Den erwarteten Gewinn je Reddit-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 5,36 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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