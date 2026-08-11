Reddit Aktie News: Reddit am Dienstagabend auf rotem Terrain

Um 20:26 Uhr rutschte die Reddit-Aktie in der New York-Sitzung um 0,4 Prozent auf 158,12 USD ab. Die Reddit-Aktie sank bis auf 157,01 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 158,00 USD. Von der Reddit-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 195'961 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (282,81 USD) erklomm das Papier am 19.09.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 78,86 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 31.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 119,27 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Reddit-Aktie 24,57 Prozent sinken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Reddit am 30.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,25 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,48 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 804.90 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 61,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 499.63 Mio. USD in den Büchern standen.

Am 04.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Reddit veröffentlicht werden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 5,35 USD je Aktie in den Reddit-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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