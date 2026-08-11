Reddit Aktie News: Reddit am Dienstagnachmittag fester

Die Reddit-Aktie konnte um 16:28 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 161,00 USD. Die Reddit-Aktie zog in der Spitze bis auf 161,90 USD an. Bei 158,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Reddit-Aktien beläuft sich auf 66'350 Stück.

Bei einem Wert von 282,81 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.09.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Reddit-Aktie 75,66 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 119,27 USD am 31.03.2026. Derzeit notiert die Reddit-Aktie damit 34,99 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Reddit-Aktie. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Reddit am 30.07.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,25 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,48 USD erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 61,10 Prozent auf 804.90 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 499.63 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Reddit am 04.11.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Reddit-Gewinn in Höhe von 5,35 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Reddit-Aktie

Ausblick: Reddit präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Eigenen Krypto-Node betreiben: Nutzen, Kosten und technische Herausforderungen

Reddit-Aktie steigt: Kräftige Zuwächse bei Gewinn und Umsatz