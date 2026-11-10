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10.11.2026 20:27:13
Reddit Aktie News: Reddit am Dienstagabend mit Kursabschlägen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Reddit. Die Reddit-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 4,6 Prozent auf 96,11 USD abwärts.
Die Reddit-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 4,6 Prozent auf 96,11 USD abwärts. In der Spitze fiel die Reddit-Aktie bis auf 95,15 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 99,00 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 351'107 Reddit-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.01.2026 bei 263,32 USD. Der derzeitige Kurs der Reddit-Aktie liegt somit 63,50 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 31.10.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 89,28 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,11 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Experten gehen davon aus, dass Reddit-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Reddit 0,000 USD aus. Reddit veröffentlichte am 29.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 1,40 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Reddit 0,80 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 53,01 Prozent auf 894.96 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 584.91 Mio. USD erwirtschaftet worden.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Reddit am 17.02.2027 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je Reddit-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 5,44 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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