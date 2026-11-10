Reddit Aktie News: Reddit am Dienstagabend mit Kursabschlägen

Die Reddit-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 4,6 Prozent auf 96,11 USD abwärts. In der Spitze fiel die Reddit-Aktie bis auf 95,15 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 99,00 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 351'107 Reddit-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.01.2026 bei 263,32 USD. Der derzeitige Kurs der Reddit-Aktie liegt somit 63,50 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 31.10.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 89,28 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,11 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Reddit-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Reddit 0,000 USD aus. Reddit veröffentlichte am 29.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 1,40 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Reddit 0,80 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 53,01 Prozent auf 894.96 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 584.91 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Reddit am 17.02.2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Reddit-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 5,44 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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