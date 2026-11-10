Reddit Aktie News: Reddit am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 16:28 Uhr die Reddit-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 100,83 USD. In der Spitze gewann die Reddit-Aktie bis auf 102,27 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Reddit-Aktie bis auf 98,84 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 99,00 USD. Bisher wurden via New York 88'929 Reddit-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 263,32 USD erreichte der Titel am 14.01.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 161,15 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.10.2026 bei 89,28 USD. Derzeit notiert die Reddit-Aktie damit 12,94 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Reddit-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Am 29.10.2026 hat Reddit die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,40 USD gegenüber 0,80 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 53,01 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 894.96 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 584.91 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Reddit am 17.02.2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 5,44 USD je Reddit-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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