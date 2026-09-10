Reddit Aktie 133254246 / US75734B1008
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
10.09.2026 20:27:13
Reddit Aktie News: Reddit zieht am Donnerstagabend deutlich an
Die Aktie von Reddit gehört am Donnerstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Im New York-Handel gewannen die Reddit-Papiere zuletzt 6,4 Prozent.
Um 20:26 Uhr sprang die Reddit-Aktie im New York-Handel an und legte um 6,4 Prozent auf 155,79 USD zu. In der Spitze legte die Reddit-Aktie bis auf 156,84 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 146,13 USD. Von der Reddit-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 430'495 Stück gehandelt.
Am 19.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 282,81 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Reddit-Aktie 81,53 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.03.2026 bei 119,27 USD. Derzeit notiert die Reddit-Aktie damit 30,62 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Reddit 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 30.07.2026 lud Reddit zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. In Sachen EPS wurden 1,25 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Reddit 0,48 USD je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 804.90 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Reddit 499.63 Mio. USD umgesetzt.
Reddit dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 04.11.2026 präsentieren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Reddit-Gewinn in Höhe von 5,37 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Reddit-Aktie
S&P-500-Aufnahme lässt Reddit-Aktie hochschiessen - doch Analysten warnen vor Wachstumsrisiken
Ausblick: Reddit präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Eigenen Krypto-Node betreiben: Nutzen, Kosten und technische Herausforderungen
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Reddit
|
10.09.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.ch)
|
10.09.26
|Reddit Aktie News: Reddit zieht am Donnerstagabend deutlich an (finanzen.ch)
|
10.09.26
|Verluste in New York: S&P 500 nachmittags im Minus (finanzen.ch)
|
10.09.26
|NYSE-Handel S&P 500 präsentiert sich schwächer (finanzen.ch)
|
10.09.26
|Reddit Aktie News: Reddit tendiert am Nachmittag nordwärts (finanzen.ch)
|
02.09.26
|Gewinne in New York: Schlussendlich Gewinne im S&P 500 (finanzen.ch)
|
02.09.26
|Gewinne in New York: S&P 500 bewegt sich am Nachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
02.09.26
|Handel in New York: S&P 500 steigt am Mittwochmittag (finanzen.ch)
Analysen zu Reddit
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Reddit am 10.09.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflationsdaten im Fokus: SMI und DAX fester -- Asiens Börsen schwach
Der heimische sowie der deutsche Markt legen im Freitagshandel etwas zu. Die Börsen in Asien zeigen sich am Freitag in Rot.