Reddit Aktie News: Reddit zieht am Donnerstagabend deutlich an

Um 20:26 Uhr sprang die Reddit-Aktie im New York-Handel an und legte um 6,4 Prozent auf 155,79 USD zu. In der Spitze legte die Reddit-Aktie bis auf 156,84 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 146,13 USD. Von der Reddit-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 430'495 Stück gehandelt.

Am 19.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 282,81 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Reddit-Aktie 81,53 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.03.2026 bei 119,27 USD. Derzeit notiert die Reddit-Aktie damit 30,62 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Reddit 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 30.07.2026 lud Reddit zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. In Sachen EPS wurden 1,25 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Reddit 0,48 USD je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 804.90 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Reddit 499.63 Mio. USD umgesetzt.

Reddit dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 04.11.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Reddit-Gewinn in Höhe von 5,37 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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