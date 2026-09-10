Reddit Aktie News: Reddit tendiert am Nachmittag nordwärts

Die Reddit-Aktie stieg im New York-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 4,9 Prozent auf 153,68 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Reddit-Aktie bei 154,14 USD. Bei 146,13 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 168'898 Reddit-Aktien den Besitzer.

Am 19.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 282,81 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 84,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.03.2026 bei 119,27 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,39 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Reddit 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Reddit liess sich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,25 USD. Im Vorjahresviertel hatte Reddit 0,48 USD je Aktie erwirtschaftet. Reddit hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 804.90 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 61,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 499.63 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Reddit-Bilanz für Q3 2026 wird am 04.11.2026 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 5,37 USD je Aktie in den Reddit-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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