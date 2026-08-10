Reddit Aktie News: Reddit verliert am Montagabend

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,9 Prozent auf 158,63 USD. Bei 157,75 USD markierte die Reddit-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 162,61 USD. Zuletzt wechselten 277'011 Reddit-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 282,81 USD erreichte der Titel am 19.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 78,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 31.03.2026 auf bis zu 119,27 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,81 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Reddit seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Reddit veröffentlichte am 30.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,25 USD. Im Vorjahresviertel hatte Reddit 0,48 USD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig wurden 804.90 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Reddit 499.63 Mio. USD umgesetzt.

Am 04.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Reddit veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 5,35 USD je Reddit-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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