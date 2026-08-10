Reddit Aktie 133254246 / US75734B1008
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10.08.2026 16:29:00
Reddit Aktie News: Reddit am Montagnachmittag mit Kurseinbussen
Die Aktie von Reddit gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Reddit-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 159,61 USD.
Die Reddit-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 1,3 Prozent im Minus bei 159,61 USD. In der Spitze fiel die Reddit-Aktie bis auf 159,55 USD. Bei 162,61 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 112'945 Reddit-Aktien umgesetzt.
Am 19.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 282,81 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 77,19 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Reddit-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.03.2026 bei 119,27 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 25,27 Prozent könnte die Reddit-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Am 30.07.2026 äusserte sich Reddit zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,25 USD. Im Vorjahresviertel hatte Reddit 0,48 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 804.90 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 499.63 Mio. USD umgesetzt worden waren.
Reddit dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 04.11.2026 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 5,35 USD je Aktie in den Reddit-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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