Reddit Aktie News: Anleger schicken Reddit am Abend ins Plus

Im New York-Handel gewannen die Reddit-Papiere um 20:26 Uhr 4,2 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Reddit-Aktie bei 98,68 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 95,10 USD. Zuletzt wechselten via New York 316'763 Reddit-Aktien den Besitzer.

Bei 263,32 USD erreichte der Titel am 14.01.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 169,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 89,28 USD am 31.10.2026. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Reddit-Aktie 8,63 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Reddit am 29.10.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,40 USD gegenüber 0,80 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 894.96 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 53,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 584.91 Mio. USD in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Reddit am 17.02.2027 vorlegen.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,47 USD je Reddit-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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