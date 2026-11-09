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09.11.2026 16:29:00
Reddit Aktie News: Reddit macht am Nachmittag Boden gut
Die Aktie von Reddit gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Reddit legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 4,2 Prozent auf 97,71 USD.
Das Papier von Reddit legte um 16:28 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 4,2 Prozent auf 97,71 USD. Den Tageshöchststand markierte die Reddit-Aktie bei 97,72 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 95,10 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Reddit-Aktien beläuft sich auf 125'825 Stück.
Am 14.01.2026 erreichte der Anteilsschein mit 263,32 USD ein 52-Wochen-Hoch. 169,49 Prozent Plus fehlen der Reddit-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 89,28 USD erreichte der Anteilsschein am 31.10.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Reddit-Aktie damit 9,44 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Reddit 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Reddit liess sich am 29.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,40 USD gegenüber 0,80 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 53,01 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 894.96 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 584.91 Mio. USD in den Büchern gestanden.
Reddit dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 17.02.2027 präsentieren.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 5,47 USD je Reddit-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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