Reddit Aktie 133254246 / US75734B1008
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09.10.2026 16:29:00
Reddit Aktie News: Reddit am Freitagnachmittag mit Kursplus
Die Aktie von Reddit gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Reddit-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 2,6 Prozent auf 160,57 USD.
Um 16:28 Uhr sprang die Reddit-Aktie im New York-Handel an und legte um 2,6 Prozent auf 160,57 USD zu. Im Tageshoch stieg die Reddit-Aktie bis auf 162,96 USD. Bei 160,00 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Von der Reddit-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 136'880 Stück gehandelt.
Bei 263,32 USD markierte der Titel am 14.01.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 63,99 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.03.2026 bei 119,27 USD. Derzeit notiert die Reddit-Aktie damit 34,63 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Reddit 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 30.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,25 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,48 USD je Aktie generiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 61,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 804.90 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 499.63 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.
Reddit dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 04.11.2026 präsentieren.
In der Reddit-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 5,38 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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