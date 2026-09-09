Reddit Aktie News: Reddit am Mittwochabend mit Kursverlusten

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,4 Prozent auf 147,22 USD. Zwischenzeitlich weitete die Reddit-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 145,17 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 147,51 USD. Zuletzt wurden via New York 420'895 Reddit-Aktien umgesetzt.

Am 19.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 282,81 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Reddit-Aktie mit einem Kursplus von 92,10 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 31.03.2026 (119,27 USD). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Reddit-Aktie derzeit noch 18,99 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Reddit-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Reddit am 30.07.2026. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,25 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,48 USD je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 804.90 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Reddit 499.63 Mio. USD umgesetzt.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Reddit wird am 04.11.2026 gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Reddit im Jahr 2026 5,37 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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