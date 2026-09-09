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09.09.2026 16:29:00

Reddit Aktie News: Reddit am Mittwochnachmittag schwächer

Reddit Aktie News: Reddit am Mittwochnachmittag schwächer

Die Aktie von Reddit gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Reddit-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 148,64 USD nach.

Reddit
121.01 CHF -2.48%
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Um 16:28 Uhr fiel die Reddit-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 148,64 USD ab. Die Abwärtsbewegung der Reddit-Aktie ging bis auf 145,17 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 147,51 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 194'878 Reddit-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 282,81 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Reddit-Aktie derzeit noch 90,27 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 31.03.2026 auf bis zu 119,27 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Reddit-Aktie 24,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Am 30.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,25 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Reddit ein EPS von 0,48 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 61,10 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 804.90 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 499.63 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.11.2026 veröffentlicht.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 5,37 USD je Reddit-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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