Reddit Aktie 133254246 / US75734B1008
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08.10.2026 20:27:13
Reddit Aktie News: Reddit am Abend fester
Die Aktie von Reddit zählt am Donnerstagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Reddit-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,2 Prozent auf 156,12 USD.
Das Papier von Reddit legte um 20:26 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 2,2 Prozent auf 156,12 USD. In der Spitze legte die Reddit-Aktie bis auf 157,27 USD zu. Den New York-Handel startete das Papier bei 153,00 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Reddit-Aktien beläuft sich auf 259'129 Stück.
Der Anteilsschein kletterte am 14.01.2026 auf bis zu 263,32 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Reddit-Aktie somit 40,71 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 119,27 USD. Dieser Wert wurde am 31.03.2026 erreicht. Mit einem Kursverlust von 23,60 Prozent würde die Reddit-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Reddit-Aktie. Am 30.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Reddit hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,25 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,48 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 804.90 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 61,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 499.63 Mio. USD erwirtschaftet worden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2026 erfolgen.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,38 USD je Reddit-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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Reddit am 08.10.2026
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