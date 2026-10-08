Reddit Aktie News: Reddit zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Die Aktionäre schickten das Papier von Reddit nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 1,5 Prozent auf 155,01 USD. In der Spitze gewann die Reddit-Aktie bis auf 155,19 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 153,00 USD. Der Tagesumsatz der Reddit-Aktie belief sich zuletzt auf 63'191 Aktien.

Am 14.01.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 263,32 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 69,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 119,27 USD fiel das Papier am 31.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 23,06 Prozent würde die Reddit-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Reddit-Aktie. Reddit gewährte am 30.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,25 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,48 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 804.90 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 61,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 499.63 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Reddit wird am 04.11.2026 gerechnet.

In der Reddit-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 5,38 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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