Reddit Aktie 133254246 / US75734B1008
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08.09.2026 20:27:13
Reddit Aktie News: Reddit am Dienstagabend mit Kursabschlägen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Reddit. Die Reddit-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 1,8 Prozent auf 151,71 USD nach.
Die Reddit-Aktie notierte um 20:26 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 1,8 Prozent auf 151,71 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Reddit-Aktie bis auf 151,17 USD. Bei 155,01 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten via New York 251'272 Reddit-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 282,81 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.09.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 86,41 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 119,27 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Reddit-Aktie derzeit noch 21,38 Prozent Luft nach unten.
Zuletzt erhielten Reddit-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Reddit veröffentlichte am 30.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,25 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Reddit 0,48 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 804.90 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 499.63 Mio. USD umgesetzt worden waren.
Voraussichtlich am 04.11.2026 dürfte Reddit Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Reddit-Aktie in Höhe von 5,37 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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