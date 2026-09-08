Reddit Aktie 133254246 / US75734B1008
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08.09.2026 16:29:00
Reddit Aktie News: Reddit am Nachmittag mit Kurseinbussen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Reddit. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,6 Prozent auf 153,55 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von Reddit nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,6 Prozent auf 153,55 USD. In der Spitze fiel die Reddit-Aktie bis auf 152,91 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 155,01 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 72'643 Reddit-Aktien den Besitzer.
Am 19.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 282,81 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 84,18 Prozent über dem aktuellen Kurs der Reddit-Aktie. Bei 119,27 USD erreichte der Anteilsschein am 31.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Reddit-Aktie 28,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Reddit am 30.07.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,25 USD, nach 0,48 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 804.90 Mio. USD – ein Plus von 61,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Reddit 499.63 Mio. USD erwirtschaftet hatte.
Am 04.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 5,37 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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