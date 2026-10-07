Reddit Aktie News: Reddit am Abend gefragt

Im New York-Handel gewannen die Reddit-Papiere um 20:26 Uhr 2,8 Prozent. In der Spitze gewann die Reddit-Aktie bis auf 153,54 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 147,67 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 186'500 Reddit-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.01.2026 bei 263,32 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 71,99 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Reddit-Aktie. Bei 119,27 USD erreichte der Anteilsschein am 31.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,10 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Reddit-Aktie.

Zuletzt erhielten Reddit-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Reddit am 30.07.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,25 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,48 USD erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 804.90 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 61,10 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Reddit einen Umsatz von 499.63 Mio. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 04.11.2026 erwartet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Reddit-Gewinn in Höhe von 5,38 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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