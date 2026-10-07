Reddit Aktie 133254246 / US75734B1008
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
07.10.2026 16:29:00
Reddit Aktie News: Reddit am Mittwochnachmittag mit Kursabschlägen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Reddit. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 147,77 USD.
Die Reddit-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 147,77 USD abwärts. Die Reddit-Aktie sank bis auf 146,29 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 147,67 USD. Zuletzt wechselten 52'958 Reddit-Aktien den Besitzer.
Am 14.01.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 263,32 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 78,20 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.03.2026 bei 119,27 USD. Mit einem Kursverlust von 19,29 Prozent würde die Reddit-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Reddit-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 30.07.2026 äusserte sich Reddit zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,25 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Reddit 0,48 USD je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 804.90 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Reddit 499.63 Mio. USD umgesetzt.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2026 erfolgen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 5,38 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Reddit-Aktie
S&P-500-Aufnahme lässt Reddit-Aktie hochschiessen - doch Analysten warnen vor Wachstumsrisiken
Ausblick: Reddit präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Eigenen Krypto-Node betreiben: Nutzen, Kosten und technische Herausforderungen
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu Reddit
|
07.10.26
|Reddit Aktie News: Reddit am Abend gefragt (finanzen.ch)
|
07.10.26
|Reddit Aktie News: Reddit am Mittwochnachmittag mit Kursabschlägen (finanzen.ch)
|
29.09.26
|S&P 500-Wert Reddit-Aktie: So viel Verlust hätte ein Reddit-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
17.09.26
|Zuversicht in New York: S&P 500 mittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
17.09.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 zum Handelsstart im Aufwind (finanzen.ch)
|
10.09.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.ch)
|
10.09.26
|Verluste in New York: S&P 500 nachmittags im Minus (finanzen.ch)
|
10.09.26
|NYSE-Handel S&P 500 präsentiert sich schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu Reddit
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise und Renditen belasten Börsen: SMI und DAX im Minus -- Asiens Börsen schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt geben im Donnerstagshandel ab. An den Börsen in Asien geht es am Donnerstag abwärts.