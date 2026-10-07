Reddit Aktie News: Reddit am Mittwochnachmittag mit Kursabschlägen

Die Reddit-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 147,77 USD abwärts. Die Reddit-Aktie sank bis auf 146,29 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 147,67 USD. Zuletzt wechselten 52'958 Reddit-Aktien den Besitzer.

Am 14.01.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 263,32 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 78,20 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.03.2026 bei 119,27 USD. Mit einem Kursverlust von 19,29 Prozent würde die Reddit-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Reddit-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 30.07.2026 äusserte sich Reddit zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,25 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Reddit 0,48 USD je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 804.90 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Reddit 499.63 Mio. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2026 erfolgen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 5,38 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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