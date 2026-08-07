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07.08.2026 20:27:13

Reddit Aktie News: Reddit zündet am Freitagabend Kursrakete

Reddit Aktie News: Reddit zündet am Freitagabend Kursrakete

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von Reddit. Die Reddit-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 6,3 Prozent auf 160,38 USD.

Reddit
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Die Reddit-Aktie konnte um 20:26 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 6,3 Prozent auf 160,38 USD. Bei 163,77 USD markierte die Reddit-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 153,94 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 383'114 Reddit-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 282,81 USD erreichte der Titel am 19.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Reddit-Aktie liegt somit 43,29 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 31.03.2026 auf bis zu 119,27 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 25,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Reddit am 30.07.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,25 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,48 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 61,10 Prozent auf 804.90 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 499.63 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Reddit dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 04.11.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 5,28 USD je Reddit-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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