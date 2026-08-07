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07.08.2026 16:29:00

Reddit Aktie News: Reddit zündet am Nachmittag Kursrakete

Reddit Aktie News: Reddit zündet am Nachmittag Kursrakete

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Reddit. Die Reddit-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 6,6 Prozent auf 160,80 USD.

Reddit
130.22 CHF 5.80%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Reddit zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 6,6 Prozent auf 160,80 USD. In der Spitze gewann die Reddit-Aktie bis auf 161,50 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 153,94 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 158'038 Reddit-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 282,81 USD. Dieser Kurs wurde am 19.09.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Reddit-Aktie liegt somit 43,14 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 119,27 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Reddit-Aktie mit einem Verlust von 25,83 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Reddit-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Reddit am 30.07.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,25 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,48 USD erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Reddit in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 61,10 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 804.90 Mio. USD im Vergleich zu 499.63 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Reddit am 04.11.2026 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Reddit-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 5,28 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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