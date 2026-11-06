Reddit Aktie News: Reddit am Freitagabend im Plus

Das Papier von Reddit legte um 20:26 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 2,3 Prozent auf 96,00 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Reddit-Aktie bei 96,75 USD. Bei 95,12 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Reddit-Aktien beläuft sich auf 718'038 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.01.2026 bei 263,32 USD. 174,29 Prozent Plus fehlen der Reddit-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 31.10.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 89,28 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Reddit-Aktie 7,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Reddit-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Reddit veröffentlichte am 29.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,40 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,80 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 894.96 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Reddit 584.91 Mio. USD umgesetzt.

Am 17.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Reddit veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 5,44 USD je Reddit-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Reddit-Aktie

S&P-500-Aufnahme lässt Reddit-Aktie hochschiessen - doch Analysten warnen vor Wachstumsrisiken

Ausblick: Reddit präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Eigenen Krypto-Node betreiben: Nutzen, Kosten und technische Herausforderungen