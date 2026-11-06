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06.11.2026 16:29:00
Reddit Aktie News: Reddit zieht am Nachmittag an
Die Aktie von Reddit gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Reddit-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 2,9 Prozent im Plus bei 96,54 USD.
Um 16:28 Uhr sprang die Reddit-Aktie im New York-Handel an und legte um 2,9 Prozent auf 96,54 USD zu. Im Tageshoch stieg die Reddit-Aktie bis auf 96,60 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 95,12 USD. Der Tagesumsatz der Reddit-Aktie belief sich zuletzt auf 256'914 Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.01.2026 bei 263,32 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 172,76 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Reddit-Aktie. Bei 89,28 USD fiel das Papier am 31.10.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Reddit-Aktie 8,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem Reddit seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Reddit veröffentlichte am 29.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,40 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,80 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 53,01 Prozent auf 894.96 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 584.91 Mio. USD in den Büchern gestanden.
Am 17.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Reddit veröffentlicht werden.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Reddit einen Gewinn von 5,44 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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