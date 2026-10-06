Reddit Aktie 133254246 / US75734B1008
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06.10.2026 20:27:13
Reddit Aktie News: Reddit am Dienstagabend mit Verlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Reddit. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 148,76 USD.
Um 20:26 Uhr fiel die Reddit-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 148,76 USD ab. Die Reddit-Aktie gab in der Spitze bis auf 147,83 USD nach. Bei 150,79 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden via New York 244'291 Reddit-Aktien gekauft oder verkauft.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (263,32 USD) erklomm das Papier am 14.01.2026. Gewinne von 77,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.03.2026 bei 119,27 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,82 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Reddit-Aktie.
Reddit-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Reddit am 30.07.2026. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,25 USD, nach 0,48 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 61,10 Prozent auf 804.90 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 499.63 Mio. USD erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2026 terminiert.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,38 USD je Reddit-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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