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06.10.2026 16:29:00

Reddit Aktie News: Reddit fällt am Dienstagnachmittag

Reddit Aktie News: Reddit fällt am Dienstagnachmittag

Die Aktie von Reddit gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Reddit gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,7 Prozent auf 149,44 USD abwärts.

Reddit
124.43 CHF 1.58%
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Die Aktionäre schickten das Papier von Reddit nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,7 Prozent auf 149,44 USD. Die Reddit-Aktie gab in der Spitze bis auf 148,60 USD nach. Bei 150,79 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 65'365 Reddit-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (263,32 USD) erklomm das Papier am 14.01.2026. Das 52-Wochen-Hoch liegt 76,20 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Reddit-Aktie. Am 31.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 119,27 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Reddit-Aktie 20,19 Prozent sinken.

Reddit-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Am 30.07.2026 äusserte sich Reddit zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,25 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Reddit ein EPS von 0,48 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 804.90 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 499.63 Mio. USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Reddit am 04.11.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Reddit im Jahr 2026 5,38 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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