Reddit Aktie 133254246 / US75734B1008
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05.10.2026 20:27:13
Reddit Aktie News: Reddit am Abend mit positiven Vorzeichen
Die Aktie von Reddit zählt am Montagabend zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Reddit konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 2,7 Prozent auf 151,85 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von Reddit nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 2,7 Prozent auf 151,85 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Reddit-Aktie bei 152,76 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 150,86 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 193'299 Reddit-Aktien umgesetzt.
Am 14.01.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 263,32 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 73,41 Prozent könnte die Reddit-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.03.2026 bei 119,27 USD. Mit einem Kursverlust von 21,46 Prozent würde die Reddit-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Für Reddit-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Am 30.07.2026 lud Reddit zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS wurde auf 1,25 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Reddit 0,48 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat Reddit im vergangenen Quartal 804.90 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 61,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Reddit 499.63 Mio. USD umsetzen können.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Reddit am 04.11.2026 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Reddit einen Gewinn von 5,38 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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